Биробиджан, , 06:12 — REGNUM Суд взыскал в администрации Ленинского района Еврейской АО 150 тыс. рублей. В такую сумму оценили моральный вред, который нанесли троим детям нападения собак.

Собака State Farm

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Суд признал, что чиновники бездействовали, не отлавливая безнадзорных животных, контракт на эти работы не заключён. В результате собаки покусали детей.

В июне 2021 года животное напало на ребёнка в парке культуры села Ленинское, в октябре — на школьника возле дома, в январе 2022 года — на подростка, возвращавшегося домой с уроков.

«Пострадавшим своевременно оказана необходимая медицинская помощь. В результате нападений детям причинены телесные повреждения, не повлекшие вреда их здоровью, однако в связи с полученными травмами им причинены физические и нравственные страдания», — подчеркнули в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM​, дело о халатности было возбуждено в Биробиджане в январе после нападения собак на двоих детей. Травмированы укусами животных были мальчик 8 лет и девочка 12 лет.