Петропавловск-Камчатский, , 05:56 — REGNUM На Камчатке возбуждено уголовное дело на бывшую начальницу одного из почтовых отделений. 22-летнюю женщину подозревают в присвоении денег, совершенное с использование служебного положения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом СУ СКР.

Следствие считает, что с сентября по ноябрь 2021 года почтальон присваивала себе деньги, которые были уплачены гражданами в качестве наложенного платежа за почтовые отправления с объявленной ценностью. В результате она нанесла ущерб «Почте России» в сумме около 16 тыс. рублей.

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Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, с компании «Почта России» в Республике Алтай взыскали более 1 млн рублей компенсации морального вреда.