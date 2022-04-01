Владивосток, , 06:00 — REGNUM Во Владивостоке из-за аварии на теплотрассе остались без горячей воды и отопления более 40 домов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской мэрии.

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«Специалисты устраняют повреждение на теплосети в районе Народного проспекта, 11 «В». На время ремонтных работ от горячего водоснабжения и отопления временно отключены 44 жилых дома и 4 соцкультучреждения. Мобильная бригада выполняет диагностику места порыва трассы, далее приступит к сварочным работам или к замене трубы. Ориентировочно время проведения ремонтных работ до 18:00 1 апреля», — пояснили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону произошла авария на теплотрассе, из-за которой пострадали люди. С ожогами доставлены в больницу 13 человек. Сообщается, что кипяток попал в квартиры жильцов, проживающих в домах на пересечении улицы Малиновского и 2-й Краснодарской в микрорайоне «Западный».