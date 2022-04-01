Вашингтон, 1 апреля, 2022, 05:49 — ИА Регнум. Воинские части, приспособленные для несения службы в Арктике, потребуются США для «восстановления доминирования» в данном регионе. Такое заявление сделал начальник штаба армии (сухопутных войск) США генерал Джеймс Макконвилл в ходе встречи с вашингтонской группой военных обозревателей (Defense Writers Group).

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Макконвилл пояснил, что задача по восстановлению доминирования в Арктике сформулирована в стратегии армии США, однако она ещё не достигнута. Планы относительно данного региона предполагают создание специальных арктических подразделений, с подходящей техникой и экипировкой.

При этом Макконвилл подчеркнул, что речь не идёт о подразделениях, которые будут просто проходить подготовку в Арктике для оттачивания навыков. Также речь не идёт о подразделениях, которые будут жить на Аляске и время от времени отправляться в другие места. По словам Макконвилла, поскольку в условиях Арктики требуется подходящее снаряжение, то уже в ближайшее время начнётся обсуждение данной темы, в том числе вопросов финансирования.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Британия расширит программу военно-морских учений в Арктике и будет поддерживать регулярное присутствие своих ВМС в этом регионе.