Владивосток, 1 апреля, 2022, 05:53 — ИА Регнум. Из Владивостока на военную службу отправится 390 новобранцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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«На военную службу не призываются освобожденные от исполнения воинской обязанности и призыва, граждане, которым предоставлена отсрочка, а также те, кто не подлежит призыву», — добавили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 апреля в стране стартует весенний военный призыв. В Вооружённые силы России призываются граждане в возрасте от 18 до 27 лет в количестве 134 тыс. 500 человек.