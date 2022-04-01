Лос-Анджелес, США, 1 апреля, 2022, 05:40 — ИА Регнум. Четыре человека получили травмы в результате серии взрывов на заводе по переработке металла на юге американского штата Калифорния, сообщает Синьхуа.

skeeze Пожар

Сообщается, что инцидент произошел в городе Монклер в 53 километрах к востоку от Лос-Анджелеса. На место происшествия прибыли экстренные службы, которые начали тушить возникший в результате взрывов пожар.

«Все вокруг взрывалось, будто вокруг происходит чертова война», — заявил один из очевидцев.

Отмечается, что в результате происшествия пострадали четыре человека. Из них двоих в больницы доставили машины скорой помощи, другие двое добрались до медучреждения самостоятельно. Подробностей произошедшего пока не приводится.