Тунис, 1 апреля, 2022, 05:29 — ИА Регнум. Выборы в парламент Туниса не состоятся через три месяца, заявил президент страны Каис Саид в ходе встречи с главой тунисского правительства Наджлой Буден Ромдан.

Флаг Туниса

«Те, кто грезит о выполнении статьи 89, должны проснуться», — заявил он.

По словам Саида, вместо проведения досрочных выборах Тунису необходимо сосредоточиться на сохранении стабильности и суверенитета государства. Ранее, 30 марта, президент Туниса распустил национальный парламент. Отметим, по статье 89 конституции Туниса, в случае роспуска парламента президентом республики выборы в законодательный орган должны состояться в ближайшие 90 дней.