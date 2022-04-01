Тегеран, 1 апреля, 2022, 07:21 — ИА Регнум. Иранский короткометражный фильм «Ортодонтия» показан на Международной неделе короткометражных фильмов в Регенсбурге (Германия) в 2022 году. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

(сс) geralt Кинофестиваль

Короткометражный фильм режиссера Мохаммадрезы Майгани показан в 28-м выпуске мероприятия в Германии. Картина иранского режиссера фокусируется на жизни подростка и на том, как внешность человека влияет на его отношения с друзьями, семьей и обществом.

В фильме снимались Марьям Хоссейни, Яс Фархонде, Арезу Али, Мехди Садр и Ясамин Эбрахими.

Короткометражный фильм ранее участвовал в кинофестивале «Сандэнс» в США, Международном кинофестивале в Лидсе (Великобритания), Международном кинофестивале в Курточиркито (Испания) и конкурсе короткометражных фильмов на Каннском кинофестивале во Франции.

Неделя короткометражных фильмов в Регенсбурге была основана в 1994 году и с тех пор проводится ежегодно.