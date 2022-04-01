Владивосток, 1 апреля, 2022, 05:10 — ИА Регнум. Во Владивостоке силовики задержали Александра Ясина — заслуженного спортивного деятеля, обладателя черного пояса и третьего дана, массы почетных грамот от властей и нескольких церковных орденов. Он также является руководителем дальневосточной федерацией кудо и совладельцем популярного рынка на Спортивной в столице Приморья, пишут региональные телеграм-каналы и СМИ.

Цитата из к/ф «Жмурки». реж Алексей Октябринович Балабанов. 2005. Россия Бандиты

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Отмечается, что в отношении Ясина уже возбуждено уголовное по статье «Бандитизм», он находится в СИЗО. По данным УФСБ края, фигурант руководил действовавшей в Приморье ОПГ «Трифоновские», которая славилась криминальными разборками и нападениями на людей.

Александр Ясин, по мнению правоохранителей, был активным участником споров по разделу сферы влияния на рынке на Спортивной.

Официальной информации в источниках нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калмыкии перед судом предстанут жители Ростова-на-Дону, обвиняемые в бандитизме, разбое, убийстве, хищении и хранении оружия.