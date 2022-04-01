Благовещенск, 1 апреля, 2022, 05:13 — ИА Регнум. Бывший руководитель медучреждения в Константиновском районе Амурской области признан виновным в том, что нанёс ущерб больнице, похитив более 280 тыс. рублей. В качестве наказания ему определили штраф в 270 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СК РФ по Амурской области.

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Экс-главврача признали виновным по статьям 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере) и 292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов организации).

Мужчина оформил на должность регистратора свою жену и получал за неё зарплату. Женщина не работала в больнице, но числилась там сотрудницей в течение 2018–2020 годов. За этот период главврач получил за её трудоустройство более 280 тыс. рублей. Ущерб он уже возместил в полном объёме.

«Приговором Константиновского районного суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 270 тыс. рублей», — отметили в следственном комитете.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перми бывший главный врач Центра медицинской профилактики признана судом виновной в присвоении и растрате крупной суммы денег с использованием служебного положения. В результате преступных действий в 2014–2019 годах было похищено более 2 млн рублей.