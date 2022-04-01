Пекин, 1 апреля, 2022, 05:05 — ИА Регнум. Министерство обороны Китая выразило проест США в связи с продажей Тайваню оружия, передает 31 марта агентство Синьхуа.

Chinamil.com.cn Официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь

Китайский военный представитель выразил решительное несогласие с продажей оружия Тайваню со стороны США, а также и официальными обменами или военными контактами между Соединенными Штатами и Тайванем в любой форме.

Тайваньский вопрос является чисто внутренним делом Китая и не допускает никакого внешнего вмешательства, заявил на пресс-конференции представитель Министерства обороны Китая У Цянь. У Тайваня нет выхода полагаться на иностранную поддержку, и использование оружия для сопротивления воссоединению, которая заранее обречено на провал, сказал он.