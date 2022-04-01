Тегеран, 1 апреля, 2022, 07:22 — ИА Регнум. 30 марта глава Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Мохаммад Эслами заявил, что организация ни в коем случае не прекратит продолжающуюся мирную ядерную деятельность в стране. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Организация по атомной энергии Ирана прошла трудный и изнурительный путь за последние четыре десятилетия», — отметил Эслами в своем послании. По словам главы AEOI, иранским ученым в атомной отрасли удалось совершить множество открытий, несмотря на агрессию и провокационные действия западных держав.

«Руководящие принципы Исламской революции по применению ядерных технологий в Иране полностью изменили положение страны на уровне науки и техники, промышленности, окружающей среды и здравоохранения», — подчеркнул он.

«AEOI ни в коем случае не прекратит продолжающуюся мирную ядерную деятельность в стране», — заключил Эслами.