Пекин, , 05:02 — REGNUM Китайский грузовой корабль «Тяньчжоу-2» вошел в атмосферу Земли под наземным контролем в 18:40 по пекинскому времени 31 марта, сообщило Китайское космическое агентство пилотируемых полетов, передает агентство Синьхуа.

Космический грузовик Тяньчжоу Chinaspaceflight.com

Большая часть космического корабля сгорела в атмосфере, в то время как небольшое количество обломков упало в воду в южной части Тихого океана, сообщило агентство. «Тяньчжоу-2» — это первый грузовой корабль, отправленный в космос во время строительства китайской космической станции. Он провел серию расширенных прикладных испытаний на орбите.

Он был выведен на орбиту 29 мая 2021 года и перевозил 6,8 тонны припасов для космической станции. 27 марта 2022 года «Тяньчжоу-2» покинул основной модуль космической станции «Тяньгун» после выполнения всех запланированных задач, сообщило агентство.