Тегеран, , 07:26 — REGNUM 31 марта министр нефти Ирана заявил, что действующая 13-я администрация сделала все возможное, чтобы найти новых постоянных клиентов для поставок иранской сырой нефти. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Джавад Овджи заявил: «Сегодня мощности по добыче природного газа в стране близки к миллиарду кубометров в день, а мощность по добыче сырой нефти близка к 3,9 миллионам баррелей в день. К счастью, все это стало возможным благодаря способным иранским специалистам, сотрудникам и компаниям».

Ссылаясь на исследования отдела министерства нефти по поиску новых клиентов, он отметил: «В связи с этим мы использовали все возможности и диверсифицировали наши контракты».

Министр нефти также сообщил: «В какой-то степени можно сказать, что, поскольку эти клиенты владеют нефтеперерабатывающими заводами, продажи будут непрерывными. К счастью, этот рынок продолжает диверсифицироваться по всем продуктам, начиная с экспорта сырой нефти и газового конденсата, заканчивая нефтепродуктами и нефтехимией».

«Доходы от продажи сырой нефти, газового конденсата, природного газа, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии по сравнению с прошлым [календарным] годом выросли в 2,5 раза, а чистый экспорт природного газа оказался значительно выше, чем в прошлом году», — заявил Овджи.