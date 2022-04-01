Тегеран, , 07:28 — REGNUM 31 марта официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что в сбалансированной внешней политике страны Африка занимает очень важное место. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Саид Хатибзаде Https://www.irna.ir/

В сообщении на своей официальной странице в Twitter иранский дипломат представил краткий отчет о своем недавнем визите в Сенегал. «Мой африканский визит начался в Сенегале», — написал он в своем твиттере.

«Мне довелось провести встречи с высокопоставленными должностными лицами и лидерами гражданского общества. Также я посетил остров Горе, где вернулся в эпоху невыразимой жестокости западного рабства», — подчеркнул Хатибзаде.

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана также отметил, что Африка ввиду культурных, исторических и географических особенностей занимает очень важное место в сбалансированной внешней политике Исламской Республики.