Токио, 1 апреля 2022, 04:59 — REGNUM Япония и Филиппины впервые проведут переговоры в набирающем популярность формате «два плюс два» — в Токио 9 апреля встретятся главы МИД и Минобороны двух стран. Об этом министр национальной обороны Филиппин Дельфин Лоренцана 1 апреля заявил в интервью телеканалу NHK.
Главными темами на министерской встрече станут сотрудничество стран в Индо-Тихоокеанском регионе, а также рост активности Китая в Южно-Китайском море. Предполагается также обсудить ситуацию вокруг Украины в связи с военной спецоперацией России.
Напомним, более десяти лет назад Япония и Филиппины сформировали стратегическое партнёрство, в рамках которого, в частности, японская береговая охрана предоставляет Филиппинам патрульные суда.
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