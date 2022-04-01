Токио, 1 апреля, 2022, 04:59 — ИА Регнум. Япония и Филиппины впервые проведут переговоры в набирающем популярность формате «два плюс два» — в Токио 9 апреля встретятся главы МИД и Минобороны двух стран. Об этом министр национальной обороны Филиппин Дельфин Лоренцана 1 апреля заявил в интервью телеканалу NHK.

Филиппины

Дельфин Лоренцана «Первые переговоры на уровне министров иностранных дел и обороны Японии и Филиппин, так называемые «2+2», пройдут в Японии 9 апреля».

Главными темами на министерской встрече станут сотрудничество стран в Индо-Тихоокеанском регионе, а также рост активности Китая в Южно-Китайском море. Предполагается также обсудить ситуацию вокруг Украины в связи с военной спецоперацией России.

Напомним, более десяти лет назад Япония и Филиппины сформировали стратегическое партнёрство, в рамках которого, в частности, японская береговая охрана предоставляет Филиппинам патрульные суда.

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