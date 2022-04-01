Пекин, , 04:59 — REGNUM Китайские космонавты миссии «Шэньчжоу-13» готовятся к возвращению на Землю после недавнего отделения грузового космического корабля «Тяньчжоу-2» от космической станции страны, сообщает Китайское пилотируемое космическое агентство, передает 31 марта агентство Синьхуа.

Члены экипажа «Шэньчжоу-13» Чжай Чжиган, Ван Япин и Е Гуанфу находятся хорошем состоянии, сообщило агентство, добавив, что они планируют вернуться на Землю в середине апреля. 16 октября 2021 года миссия «Шэньчжоу-13» отправила трех космонавтов на космическую станцию «Тяньгун» для шестимесячного пребывания. Это самый длительный срок в пилотируемой космической программе страны.

За последние несколько месяцев они выполнили множество задач, в том числе два внекорабельных мероприятия, две научные лекции в реальном времени и ряд научно-технических экспериментов и прикладных проектов.

Китайские космонавты также впервые использовали ручное телеуправляемое оборудование, управляя грузовым кораблем и космической станцией для сближения и стыковки. Основной модуль китайской космической станции в настоящее время работает стабильно.