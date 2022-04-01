* запрещённая в России организация

Тегеран, 1 апреля, 2022, 07:21 — ИА Регнум. 31 марта министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан встретился с исполняющим обязанности министра иностранных дел движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амиром Ханом Муттаки в кулуарах проходящей в Китае встречи по Афганистану. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Https://www.irna.ir/ Флаги Афганистана (слева) и Ирана (справа)

Амир Абдоллахиан и Муттаки также провели короткую беседу перед началом встречи по Афганистану. Министр иностранных дел Ирана заявил на встрече, что инклюзивное правительство в Афганистане является ключом к устойчивой безопасности.

Афганский представитель, со своей стороны, заверил, что территория Афганистана не станет источником какой-либо угрозы для соседних стран, и подчеркнул важность борьбы с терроризмом.

Ранее глава МИД Ирана провел встречи со своими коллегами из России, Индонезии, Катара, Пакистана и Узбекистана.

Высокопоставленный иранский дипломат заявил в своем выступлении по прибытии в Китай, что Афганистан заслуживает большего внимания со стороны международного сообщества.

«Иран и Китай выступают в поддержку независимости, национального единства и права народа на самоопределение. Надеемся увидеть стабильный, развитый и интерактивный Афганистан», — сообщил он.