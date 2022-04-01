Киев, , 04:53 — REGNUM Решение о лишении званий двух офицеров высшего командного состава Службы безопасности Украины (СБУ) принял украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом президент Украины сообщил 1 апреля в видеообращении, опубликованном на его телеграм-канале.

Владимир Зеленский President.gov.ua

Речь идёт о экс-начальнике главного управления внутренней безопасности СБУ Андрее Наумове и экс-главе управления СБУ в Херсонской области Сергее Криворучко. Зеленский назвал их антигероями и пояснил, что офицеры СБУ нарушили присягу и предали родину.

Зеленский добавил, что заниматься всеми предателями у него сейчас нет времени, но наказания со временем дождутся все.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Зеленский готовится выступить в парламенте Румынии.

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