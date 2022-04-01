Тегеран, , 07:29 — REGNUM Легендарный иранский тренер и бывший футболист мужской сборной Ирана по футболу Али Даей был приглашен на церемонию жеребьевки финала чемпионата мира в Катаре. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Футбол José Goulão

Али Даей и семь других легендарных футболистов были приглашены Международной федерацией футбола (ФИФА) на церемонию жеребьевки чемпионата мира 2022 года в Катаре.

В розыгрыше примут участие 2000 гостей, в числе которых Карли Ллойд, Джермейн Дженас и Саманта Джонсон, говорится на официальном сайте ФИФА.

Жеребьевка чемпионата мира по футболу 2022 года состоится в пятницу (1 апреля) в Выставочном конференц-центре Дохи (DECC) в Катаре, сообщает ФИФА.

Напомним, что сборная Ирана по футболу находится в группе 3 вместе с командами Сенегала, Японии, Сербии, Польши, Южной Кореи, Марокко и Туниса.