Тегеран, , 07:30 — REGNUM 31 марта министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на встрече с заместителем премьер-министра и министром инвестиций и торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым раскритиковал США за новые санкции в отношении некоторых иранских должностных лиц. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хосейн Амир Абдоллахиян En.mfa.gov.ir

Амир Абдоллахиан и Умурзаков обсудили двусторонние связи и ключевые вопросы в регионе. В ходе встречи иранский представитель поздравил узбекского коллегу с новым годом (Наврузом), выразив удовлетворение растущими отношениями между двумя странами.

Говоря о потенциале сотрудничества между двумя странами, он указал на значительные возможности в экономическом, транспортном и транзитном секторах. Амир Абдоллахиан объявил о готовности Ирана к расширению взаимодействия в других сферах, в частности в области технологий и инноваций.

Сотрудничество между двумя странами по Афганистану оказалось в числе ключевых тем встречи. В этой связи министр иностранных дел Ирана подчеркнул необходимость использования существующих механизмов между двумя странами в отношении Афганистана.