Тегеран, , 07:39 — REGNUM 31 марта министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан подчеркнул необходимость создания инклюзивного правительства в Афганистане. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан En.mfa.ir

Министр иностранных дел Ирана в кулуарах третьей встречи соседей Афганистана в Китае заявил, что инклюзивное правительство в Афганистане является ключом к устойчивой безопасности.

Иранский дипломат также подчеркнул необходимость соблюдения прав женщин, на что также указывают принципы ислама. В этой связи Амир Абдоллахиан указал на текущий уровень образования в Афганистане и пассивное участие женщин в общественной жизни страны.

Глава МИД во главе политической делегации отбыл из Ирана в Китай для участия во встрече соседей Афганистана. Третья по счёту встреча соседних с Афганистаном стран проводится Китаем в Пекине.