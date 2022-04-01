Тегеран, , 07:39 — REGNUM 31 марта президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что Исламская Республика не привязала свою экономику к результатам венских переговоров о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ибрагим Раиси Tasnim News Agency

Выступая перед группой ученых и священнослужителей в Мешхеде (провинция Хорасан Разави, северо-восточный Иран), иранский президент заявил, что Исламская Республика не связывает экономический рост с результатами переговоров по СВПД.

Что касается плана текущей администрации по развитию отношений со странами мира, Раиси отметил: «Мы стремимся к хорошим отношениям со всеми странами региона, при этом мы планируем и в дальнейшем следовать данному подходу».

Он также подчеркнул: «Опыт показал, и мы научились у наших предшественников не доверять незнакомым людям вообще, потому что они никому из нас никак не помогли. В этой связи мы должны просто положиться на собственные ресурсы и возможности».