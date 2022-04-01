Пекин, , 04:48 — REGNUM По данным Министерства сельского хозяйства и по делам сельских районов, оптовые цены на сельскохозяйственную продукцию Китая выросли 31 марта, сообщает агентство Синьху.

Продуктовый рынок в Китае Russian.news.cn

Недавний индекс оптовых цен на сельскохозяйственную продукцию в Китае составил 136,1 пункта, что на 0,47 пункта больше, чем 30 марта. К 14:00 по местному времени 31 марта средняя оптовая цена на свинину, основное мясо в Китае, выросла на 0,8% до 18,25 юаня ($2,87) за кг, а цена на яйца снизилась на 1,3% до 9,45 юаня за кг.

Средняя оптовая цена на 28 основных видов овощей, отслеживаемых правительством, снизилась на 0,8% и составила 5,95 юаня за кг, в то время как цена на шесть ключевых видов фруктов снизилась на 0,9% до 6,99 юаня за кг.

Индекс оптовых цен составляется на основе данных, собранных примерно с 200 сельскохозяйственных оптовых рынков, и обновляется ежедневно на основе средневзвешенных индексов цен на товары, включая овощи, фрукты, водные продукты, продукты животноводства, зерновые и пищевое растительное масло.