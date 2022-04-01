Тегеран, 1 апреля, 2022, 07:44 — ИА Регнум. 31 марта официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Соединенные Штаты продолжают нарушать резолюцию 2231 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, которая закрепляет ядерную сделку 2015 года (СВПД) между Ираном и мировыми державами. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM Надпись на стене в Иране «Долой США»

Говоря о новых санкциях США против иранцев, Хатибзаде заявил, что этот шаг стал еще одним признаком озлобленности действующего американского правительства по отношению к иранцам, поскольку администрация США все ещё продолжает политику максимального давления, принятую бывший президентом Дональдом Трампом.

«Этот шаг доказывает, что нынешнее правительство США, вопреки тому, что оно утверждает, использует все возможности, чтобы выдвигать необоснованные обвинения и оказывать давление на иранцев», — отметил иранский дипломат.

Представитель МИД Ирана также подчеркнул: «Несмотря на заявления США о желании возобновить ядерную сделку, Соединенные Штаты продолжают нарушать резолюцию ООН».

Напомним, что 30 марта администрация Джо Байдена ввела новые санкции в отношении ряда иранских должностных лиц.