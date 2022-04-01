Тегеран, , 07:45 — REGNUM 31 марта министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан в своем заявлении на Третьей встрече соседей Афганистана заявил: «Необходимо, чтобы соседи и дружественные страны разработали соответствующие механизмы для укрепления сотрудничества в скорейшем восстановлении и развитии Афганистана». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Флаги Афганистана (слева) и Ирана (справа) Https://www.irna.ir/

Амир Абдоллахиан в своем заявлении на Третьей встрече соседей Афганистана в Китае заявил: «Безопасный, стабильный и развитый Афганистан — это мечта всех и каждого в нашем нестабильном регионе».

Полный текст заявления выглядит следующим образом:

Я рад поблагодарить Исламскую Республику Пакистан за представление инициативы по проведению конференции соседей Афганистана, третий раунд которой проходит сегодня. Я также должен искренне поблагодарить Китайскую Народную Республику за гостеприимство в качестве принимающей стороны.

Сегодня в Афганистане мы сталкиваемся с различными вызовами, а также с надеждами. Надежда на прекращение войны, в которой за последние сорок лет участвовали разные поколения и которая нанесла большой ущерб людским и материальным ресурсам Афганистана.

Надеемся на заинтересованность афганцев в установлении мира и спокойствия, серьезном противодействии конфликту и поиске дипломатических решений. Надеемся на региональное сближение, особенно между соседями, в оказании помощи Афганистану.

Я также надеюсь, что мировое сообщество не забудет о проблемах и трудностях афганского народа. Тем не менее, существует страх перед деятельностью различных террористических группировок, таких как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Кроме того, существует опасение усиления конфликта, вызванного вмешательством оккупантов против угнетенного народа этой земли.

Финансовые ресурсы страны не были переданы народу Афганистана, в то время как его национальное богатство остается замороженным. Экономика нашего соседа не движется, при этом большинство людей испытывают значительные трудности.