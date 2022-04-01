Пекин, , 04:45 — REGNUM Ведущий китайский производитель спиртных напитков Kweichow Moutai сообщил, что его операционная выручка достигла 109,5 млрд юаней (около $17,2 млрд) в 2021 году, увеличившись на 11,71% в годовом исчислении, передает агентство Синьхуа.

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Прибыль компании также выросла на 12,59% в годовом исчислении до 74,5 млрд юаней в прошлом году. В последние годы ликеро-водочная промышленность в Китае неуклонно росла и добилась качественного развития.

В 2021 году общая операционная выручка и прибыль китайских ликеро-водочных предприятий годовым доходом от основной деятельности не менее 20 млн юаней, составили 603,3 млрд юаней и 170,2 млрд юаней, увеличившись на 18,6% и 32,95% в годовом исчислении соответственно.