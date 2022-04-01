Гуйян, Китай, 1 апреля, 2022, 04:42 — ИА Регнум. Ожидается, что провинция Гуйчжоу на юго-западе Китая в этом году инвестирует 17 млрд юаней (около $2,67 млрд) в сектор больших данных, укрепляя свои позиции в качестве центра больших данных страны, сообщает 31 марта агентство Синьхуа.

Darpa.mil Большие данные (big data)

По данным Управления по развитию больших данных провинции Гуйчжоу, в 2021 году провинция инвестировала в сектор больших данных около 15,76 млрд юаней, что на 7,22% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным администрации, в этом году в провинции будет реализовано более 100 ключевых проектов, включая работы, связанные с центрами обработки данных, и будет построено 25 000 базовых станций 5G.

Являясь первой в Китае национальной пилотной зоной для сбора больших данных, Гуйчжоу привлекла крупные предприятия и всемирно известные исследовательские институты, стремящиеся создать центры обработки больших данных и региональные штаб-квартиры.