Манчестер, Великобритания, 1 апреля, 2022, 04:42 — ИА Регнум. Мужчина погиб в результате взрыва бытового газа в жилом доме в городе Манчестере в Великобритании. Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба полиции города.

Взрыв

По данным полиции, в результате взрыва несколько домов остались без энергоснабжения. Жители дома, в котором произошёл взрыв, и жители близлежащих домов были эвакуированы.

Информация о пострадавших уточняется. Причины и обстоятельства взрыва устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели как минимум двух человек в результате взрыва газа в пляжном ресторане в курортном городе Плайя-дель-Кармен в мексиканском штате Кинтана-Роо.