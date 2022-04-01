Красноярск, , 04:32 — REGNUM В пятницу, 1 апреля, в Красноярске облачно с прояснениями, без существенных осадков, температура воздуха +10… +12 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Красноярск. Конец марта. Парк Гремячая Грива © Андрей Никитин

В 08:15 на Театральной площади было +5 °C.

Ночью с 1 на 2 апреля ожидается до +2… +4 °C, облачно, временами небольшие осадки.

Скорость юго-западного ветра 5−10 м/с, на порывах до 15−20 м/с. Давление — 741 мм рт. ст.

В субботу, 2 апреля, в Красноярске до +4… +10 °C, облачно, дождь. Ночью — до −5… −1 °C, без осадков.

В воскресенье, 3 апреля, в Красноярске ожидается до +0… +3 °C днём и до −5… −3 °C ночью. Облачно, без осадков.

1 апреля на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидаются порывы южного ветра до 15−20 м/с, местами до 22−27 м/с, снег, метель. В Туруханском районе, в Эвенкийском МР, в центральных районах Красноярского края, в Хакассии ожидаются порывы юго-западного ветра до 15−20 м/с.

1−3 апреля в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске 1 апреля сохранится ветреная погода.

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