Вашингтон, , 04:13 — REGNUM 12-летний ученик школы в американском штате Южная Каролина застрелил своего ровесника в учебном заведении, передает телеканал ABC.

Полиция США Elvert Barnes

По предварительным данным, полученным от местной полиции, открывший стрельбу ребенок был знаком с погибшим. Тем не менее мотивы стрелка пока не удалось выяснить. Больше пострадавших и погибших в результате стрельбы не было.

Уточняется, что стрелявшего школьника полицейские нашли у дома, расположенного недалеко от школы. Ему предъявили обвинения в умышленном убийстве, ношении оружия в учебном заведении, а также использовании оружия без достижения 18-летнего возраста.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта стрельба произошла на автошоу в городе Думас штата Арканзас в США. В результате происшествия ранения получили десять человек.