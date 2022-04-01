Хабаровск, 1 апреля, 2022, 04:20 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев опубликовал очередной отрывок из своей книги «Пророк 2. 0». На этот раз с советом Владимира Жириновского Америке.

Ldpr.ru Владимир Жириновский

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«Американцам нужно вовремя сделать правильные выводы и убраться к чёрту из всех стран мира. Трамп не допустил афганизации Сирии — молодец, начал выводить войска из Ирака, а Байден вывел солдат из Афганистана. Вслед за Афганистаном нужно уйти и с Украины, чтобы и там не повторился сценарий Кабула, а украинским чиновникам не пришлось бежать, цепляясь за бамперы американских машин, уходящих на запад.

И не надо укорять Трампа или Байдена в поспешном выводе войск. По-другому и не получается. Под оркестр что ли уходить? Теперь США нужно вывести остатки войск с Ближнего Востока и спокойно остаться на своём дальнем берегу, жить как Канада или Австралия», — цитирует Жириновского Дегтярев в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Дегтярев опубликовал очередной отрывок из своей книги «Пророк в своём Отечестве», который касается НАТО и Украины.