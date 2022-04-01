Пекин, , 04:10 — REGNUM В Китае по-прежнему наблюдался дефицит в международной торговле услугами в первые два месяца 2022 года, показали данные Государственного валютного управления, передает 31 марта агентство Синьхуа.

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Экспорт услуг составил 411 млрд юаней (около $64,6 млрд) в период с января по февраль, в то время как импорт составил 485,9 млрд юаней, что привело к дефициту в 74,9 млрд юаней. В отличие от торговли товарами, торговля услугами относится к продаже и доставке нематериальной продукции, таких как транспорт, туризм, телекоммуникации, строительство, реклама, вычислительная техника и бухгалтерский учет.

За первые два месяца в Китае наблюдался профицит международной торговли товарами в размере 548,3 млрд юаней. Общий объем международной торговли товарами и услугами составил 6,81 трлн юаней, увеличившись на 15% в годовом исчислении.