Вашингтон, 1 апреля 2022, 04:10 — REGNUM Сухопутные войска (армия) США в 2023 году получат на вооружение первую батарею гиперзвуковых ракет большой дальности и ряд других новейших ракетных систем. Об этом 31 марта заявил журналистам начальник штаба американских сухопутных войск генерал Джеймс Макконвилл.
По его словам, в 2023 году армия также рассчитывает получить новые противокорабельные средства средней дальности и первые высокоточные оперативно-тактические ракеты. Все эти системы в настоящее время проходят испытания.
Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден заявил, что российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» имеет единственное отличие от других ракет — её «почти невозможно остановить».
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