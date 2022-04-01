Вашингтон, , 04:10 — REGNUM Сухопутные войска (армия) США в 2023 году получат на вооружение первую батарею гиперзвуковых ракет большой дальности и ряд других новейших ракетных систем. Об этом 31 марта заявил журналистам начальник штаба американских сухопутных войск генерал Джеймс Макконвилл.

Джеймс Макконвилл «Прежде всего мы ожидаем поставки нашей первой гиперзвуковой батареи большой дальности в конце следующего года, в 2023 году».

По его словам, в 2023 году армия также рассчитывает получить новые противокорабельные средства средней дальности и первые высокоточные оперативно-тактические ракеты. Все эти системы в настоящее время проходят испытания.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден заявил, что российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» имеет единственное отличие от других ракет — её «почти невозможно остановить».

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