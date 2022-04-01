Пекин, 1 апреля, 2022, 04:07 — ИА Регнум. Китай повысит розничные цены на бензин и дизельное топливо 1 апреля, сообщил главный экономический планировщик страны, передает агентство Синьуха.

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По данным Национальной комиссии КНР по развитию и реформам, цены на бензин и дизельное топливо вырастут на 110 юаней (около $17,33) за тонну в результате седьмой последовательной корректировки в сторону повышения с конца прошлого года.

В соответствии с действующим механизмом ценообразования, если мировые цены на сырую нефть изменяются более чем на 50 юаней за тонну и остаются на этом уровне в течение 10 рабочих дней, цены на нефтепродукты, такие как бензин и дизельное топливо, в Китае корректируются соответствующим образом.

Трем крупнейшим нефтяным компаниям Китая — China National Petroleum Corporation, China Petroleum & Chemical Corporation и China National Offshore Oil Corporation — было предложено поддерживать добычу нефти и облегчать транспортировку для обеспечения стабильных поставок.