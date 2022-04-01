Пекин, 1 апреля, 2022, 04:01 — ИА Регнум. Бывший чиновник, занимавший пост заместителя начальника полиции и министра юстиции Китая, был исключен из Коммунистической партии Китая (КПК) и отстранен от занимаемой государственной должности за серьезные нарушения партийной дисциплины и законов, сообщает 31 марта агентство Сниьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Наказание Фу Чжэнхуа было объявлено Центральной комиссией КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссией, высшим органом Китая по борьбе со взяточничеством, 31 марта.

Фу был заместителем главы Комитета по социальным и правовым вопросам Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК), когда орган по борьбе со взяточничеством объявил о расследовании его проступков в октябре прошлого года.