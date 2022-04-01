Брюссель, 1 апреля, 2022, 04:01 — ИА Регнум. Председатель Европарламента Роберта Метсола выехала в Киев. Об этом политик заявила на своей странице в соцсети Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЕС

«В пути в Киев», — заявила она.

При этом Метсола не сообщила, когда прибудет в украинскую столицу. Цели ее поездки к киевским властям также не разглашаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители США и Евросоюза обсуждали планы по изоляции экономики России от Запада. Также обсуждалась возможность введения новых пакетов антироссийских санкций.