Пекин, , 03:58 — REGNUM Высокопоставленный чиновник в области здравоохранения Китая предупредил о последствиях отказа от профилактики и борьбы с COVID-19, сообщает 31 марта агентство Синьхуа.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Если Китай откажется от профилактики и полностью будет полагаться на лечение симптомов, медицинская система рискует оказаться перегруженной, заявил директор Национальной комиссии здравоохранения Ма Сяовэй, в статье, опубликованной 30 марта.

Китай внедрил динамичную стратегию борьбы с COVID нулевого уровня. Политика не направлена на достижение абсолютного нуля случаев заражения, скорее она призывает к мерам по искоренению инфекции при обнаружении и поддержанию красной черты отсутствия значительного возобновления случаев заболевания, сказал чиновник.

Демография сыграла важную роль в принятии решения придерживаться динамичной политики «нулевого COVID», отметил чиновник. Согласно последним статистическим данным, в Китае проживает 267 млн человек в возрасте 60 лет и старше и более 250 млн детей.