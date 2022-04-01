Пекин, 1 апреля, 2022, 03:56 — ИА Регнум. Достижения Китая в сокращении бедности стали примером для остального мира, говорится в докладе, передает 31 марта агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

За последние четыре десятилетия страна вывела из нищеты почти 800 млн человек, исходя из глобальной черты бедности в $1,9 в день на человека, говорится в докладе, совместно опубликованном Министерством финансов Китая, Исследовательским центром развития Государственного совета и Всемирным банком.

В докладе отмечается, что на эту цифру приходится около 75% глобального сокращения бедности за тот же период.

Достижения приписаны экономическим преобразованиям Китая, которые помогли предоставить возможности бедным людям и повысить их доходы, а также целенаправленной политике страны по сокращению масштабов нищеты.

Китай будет внедрять и осуществлять налогово-бюджетную политику в поддержку возрождения сельских районов и укрепления сотрудничества со Всемирным банком, заявил вице-министр финансов Юй Вэйпин.