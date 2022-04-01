Урумчи, Китай, 1 апреля, 2022, 03:53 — ИА Регнум. Сторожевая башня Кейакекудуке в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая была включена в список 10 лучших археологических открытий Китая 2021 года, сообщает 31 марта агентство Синьхуа.

Археология

Участок, расположенный в пустыне в 90 км к юго-востоку от уезда Юйли, Баян-Гол-Монгольского автономного округа, относится ко временам династии Тан (618−907), сказал руководитель группы раскопок Ху Синцзюнь из регионального института культурных реликвий и археологии.

Институт провел археологические раскопки на площади 2300 квадратных метров с 2019 по 2021 год и обнаружил жилища, деревянный забор, ступени, груды золы, пруды и более 1400 культурных реликвий, включая бумажные документы. Раскопки помогают раскрыть целостную картину сторожевой башни и предоставляют множество материалов из первых рук для изучения пограничных военных гарнизонов в древнем Китае, сказал Ху.

«Документы богаты содержанием, затрагивающим военную, политическую, экономическую, культурную, правовую, транспортную, социальную жизнь и религиозные убеждения», — сказал Ху, добавив, что документы значительно дополняют детали защиты границ во времена династии Тан.

Документы также демонстрируют эффективное управление западными регионами центральным правительством во времена династии Тан, добавил Ху.