Париж, 1 апреля, 2022, 03:53 — ИА Регнум. Знаменитый «модный» фотограф Патрик Демаршелье, создавший множество прекрасных портретов методом так называемой «эстетики случайного кадра», умер 31 марта на 79 году жизни. Об этом говорится на официальной странице в социальной сети Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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«С большой грустью сообщаем о смерти Патрика Демаршелье 31 марта 2022 года в возрасте 78 лет».

Патрик Демаршелье родился 21 августа 1943 года во французском Гавре. В 1950-х годах подростком увлёкся фотографией, которая переросла в его профессию. Ещё в начале 1970-х снимки Демаршелье стали публиковать журналы Elle и Marie Claire. А после переезда из Парижа в Нью-Йорк в 1975 году к ним присоединились такие престижные издания, как Glamour, Mademoiselle, GQ, Rolling Stone, а позднее — Harper’s Bazaar и «Vogue.

Демаршелье участвовал в создании рекламных образов для множества брендов, включая Dior, Louis Vuitton, Chanel, Yves Saint Laurent. Большую известность получили его фотопортреты принцессы Дианы. Демаршелье является автором нескольких книг по фотографии, удостоен государственными наградами Франции.

У Патрика Демаршелье остались жена Миа, трое сыновей и трое внуков.