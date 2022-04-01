Санкт-Петербург, , 03:52 — REGNUM Фонд защиты прав дольщиков Ленинградской области 20 апреля 2022 года планирует определиться с компанией, которая достроит проблемный жилой комплекс «Итальянский квартал», состоящий из шести домов. Объект расположен во Всеволожском районе. Начальную цену лота оценили в 1358098677 рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу госзакупок.

Долгострой Schekinov Alexey Victorovich

Достройку домов №1 и 2 оценили в 519346752,16 рубля, а домов с третьего по шестой включительно — в 838751924, 84 рубля.

Работы по данному объекту должны завершить за 24 месяца.

По данным с сайта фонда развития территорий, ЖК «Итальянский квартал» состоит из шести домов общей площадью 46 410 кв. м, расположенных на земельных участках с кадастровыми номерами 47:07:0953001:118 и 47:07:0953001:119. В 2020 году было подписано соглашение о финансировании достройки объектов.

Напомним, ранее тот же фонд объявил торги по выбору подрядчика для недостроя в квартале №2 в городе Сосновный Бор. За 441 млн рублей победителю предложено достроить часть жилого комплекса, который начала возводить компания «Монтажстрой». Итоги этого тендера подведут 8 апреля.