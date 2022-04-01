Шанхай, Китай, , 03:50 — REGNUM Шанхай начнет кампанию по тестированию на коронавирус в районах к западу от реки Хуанпу с 1 апреля в рамках второго этапа закрытия города, сообщает агентство Синьхуа.

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В этом раунде тестирования примут участие 16 млн человек, и 12 районов, которые будут переданы под закрытое управление, сказала генеральный секретарь Шанхайского муниципального народного правительства Ма Чунлэй.

Мегаполис с населением более 24 млн человек начал вводить временное закрытое управление в два этапа, чтобы отслеживать возможные случая инфицирования и сдерживать распространение вируса. Ма сказала, что власти прилагают усилия для улучшения снабжения продовольствием, а также для решения проблем с обращением за медицинской помощью.

Город превратил несколько объектов во временные изоляторы, а самый большой из них, расположенный внутри Шанхайского Нового Международного выставочного центра в Новом районе Пудун, скоро начнет функционировать. Занимая площадь более 300 000 квадратных метров с более чем 15 000 коек, это заведение в основном будет принимать пациентов с легкими симптомами или без симптомов.

В сотрудничестве с сетью магазинов свежих продуктов Freshippo Шанхай направил автобусы для доставки продуктов питания жителям населенных пунктов, находящихся под закрытым управлением.