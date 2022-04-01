Ханчжоу, Китай, , 03:45 — REGNUM До Азиатских игр в Ханчжоу 2022 года осталось почти полгода, а все площадки готовы к проведению «зеленых, умных, экономичных и этичных» Азиатских игр, сообщает 31 марта агентство Синьхуа.

Маскот Азиатских игр в Джакарте Emille Ilmansyah

Центр спортивного скалолазания Яншань, расположенный в районе Кэцяо города Шаосин, является последним объектом, строительство которого планируется завершить к концу марта 2022 года, среди всех объектов строительства. 31 марта была проведена проверка функционирования спортивных мероприятий, все 56 объектов для Азиатских игр в Ханчжоу и Азиатских Параигр были завершены.

По данным Организационного комитета Азиатских игр в Ханчжоу (HAGOC), в Ханчжоу 2022 года будет использовано в общей сложности 56 объектов для соревнований, в том числе 12 недавно построенных объектов и 44 отремонтированных и временных объекта.

Кроме того, 31 тренировочная площадка и пять деревень Азиатских игр также готовы к эксплуатации. 19-е Азиатские игры пройдут в городе Ханчжоу провинции Чжэцзян с 10 по 25 сентября, а четвертые Параазиатские игры пройдут с 9 по 15 октября 2022 года.

Это будут третьи Азиатские игры, которые пройдут в Китае, после Пекина 1990 года и Гуанчжоу 2010 года.