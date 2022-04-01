Южно-Сахалинск, , 03:37 — REGNUM На Сахалине начал работать первый завод по переработке автомобильных шин. Из получаемой крошки в островном регионе планируют производить резиновые плитки и бесшовное покрытие для детских площадок, сообщили в телеграм-канале правительства области.

Автомобильные шины (сс) Santeri Viinamäki

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«В рабочий день мы производим около трех тонн крошки различной фракции, размерами от одного до пяти. Наиболее популярной в дальнейшем производстве «тройки» и «четверки» выходит около 90%. Пока мы ее складируем для дальнейшего использования», — рассказал начальник цеха по переработке крупногабаритных шин Валерий Рябой.

Стоимость выпускаемой продукции должна быть существенно ниже привозной.

Как сообщало ИА REGNUM, завод по производству бетона на Сахалине увеличит объемы выпуска продукции в рамках импортозамещения.