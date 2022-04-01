Пекин, 1 апреля, 2022, 03:35 — ИА Регнум. Индекс деловой активности (PMI) для производственного сектора Китая составил 49,5 пункта в марте, по сравнению с 50,2 пункта в феврале, показали данные Национального бюро статистики КНР, передает 31 марта агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Значения выше 50 указывают на расширение активности, в то время как значения ниже отражают ее сокращение. По словам старшего статистика бюро Чжао Цинхэ, возобновление вспышек COVID-19 и растущая геополитическая неопределенность повлияли на деятельность китайских предприятий в марте.

В марте субиндекс, измеряющий закупочные цены на основные виды сырья, вырос на 6,1 процентного пункта по сравнению с февралем до 66,1 пункта. Субиндекс цен у заводских ворот составил 56,7 пункта, что на 2,6 процентного пункта больше, чем в прошлом месяце.

Субиндекс производства составил 49,5 пункта, снизившись на 0,9 процентного пункта по сравнению с прошлым месяцем, войдя в зону сокращения. Данные также показали, что индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая составил 48,4 пункта в марте по сравнению с 51,6 пункта в феврале.