Пекин, , 03:33 — REGNUM Индекс деловой активности (PMI) для непроизводственного сектора Китая составил 48,4 пункта в марте по сравнению с 51,6 пункта в феврале, сообщило Национальное бюро статистики КНР, передает 31 марта агентство Синьхуа.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Значения выше 50 пунктов указывают на расширение активности, в то время как значение ниже него отражает сокращение. По словам старшего статистика NBS Чжао Цинхэ, на деловую активность в непроизводственном секторе повлияло возобновление COVID-19.

В марте субиндекс деловой активности в секторе услуг составил 46,7 пункта, что на 3,8 процентных пункта меньше, чем в феврале.

Общие деловые ожидания в строительном секторе укрепились, при этом субиндекс деловой активности в секторе составил 58,1 в марте, увеличившись на 0,5 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем.

Данные также показали, что индекс деловой активности в производственном секторе Китая составил 49,5 пункта в марте по сравнению с 50,2 пункта в феврале.