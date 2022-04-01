Санкт-Петербург, 1 апреля, 2022, 03:27 — ИА Регнум. Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской прекратил производство по банкротному иску к АО «Металлургический завод «Петросталь». Причиной стал отзыв претензий самим истцом — ООО «Технологии рециклинга», передаёт ИА REGNUM.

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Спор, начатый в январе 2022 года в связи с заявленным долгом 15,2 млн рублей, был прекращен, так как «до начала судебного заседания в материалы дела от заявителя посредством системы электронного документооборота «Мой Арбитр» поступило заявление об отказе от требования о признании должника банкротом».

Напомним, подаче иска о несостоятельности предшествовал финансовый спор, который кемеровское ООО выиграло. В деле речь шла о долге и процентах за пользование чужими денежными средствами. Ответчик пытался обжаловать решение, но в итоге в феврале 2022 года апелляционную жалобу ему вернули.