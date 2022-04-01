Краснодар, 1 апреля, 2022, 03:09 — ИА Регнум. В Арбитражный суд Краснодарского края от кредитора поступил банкротный иск, адресованный ООО «Новороссийский завод металлических флюсов». Заявление еще судьей не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство

Истцом в споре выступает ООО «Торговый дом «Виал», подавший иск 25 марта 2022 года. Сумма претензий не сообщается. Между тем в октябре 2021 года торговый дом взыскал с завода по договору поставки от марта 2021 года долг в иностранной валюте — «41 779,85 доллара США, пени в размере 3 138,57 доллара США за период с14.04.2021 по16.06.2021 год в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка РФ на день фактического платежа». Также судом ответчику была присуждена выплата «пени с17.06.2021 года по день фактической уплаты долга в сумме 41 779,85 доллара США, исходя из расчета 0,3% от суммы долга за каждый день просрочки в рублевом эквиваленте» по курсу ЦБ РФ.

Завод-ответчик был зарегистрирован в августе 2017 года и прописан в Новороссийске. Директор — Роман Мизрахи, владелец — Алексей Филимонов.